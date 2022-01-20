С 2022 года в Свердловской области начнётся плановое восстановление памятников

Ремонт памятников будет за счёт бюджетных средств. Фото: Павел Ворожцов

Власти Свердловской области изменят порядок восстановления памятников. С 2022 года реставрация монументов будет идти на плановой основе.

Об этом рассказал председатель комитета по бюджету, финансам и налогам законодательного собрания области Пётр Соколюк.

"Если у нас в последние годы на [памятники] участникам Великой Отечественной войны [выделялись деньги], то ведь на памятники Ленину, комсомолу, памятники красноармейцам нет прямых программ. Мы с коллегами договорились, что надо привести [их] в порядок", — цитирует Петра Соколюка ТАСС.

Он отметил, что рабочая группа начнёт работать после февраля. Они будут собирать информацию о том, какие памятники нуждаются в реконструкции, а затем систематизировать данные.

Рабочая группа будет собирать заявки от каждого муниципалитета и рассматривать проекты. Финансирование работ планируется включить в бюджет региона.

Напомним, в регионе действует рабочая группа по подготовке изменений в закон об объектах культурного наследия (ОКН). Она готовит предложения с чётким механизмом реставрации охраняемых ОКН, а также проработает вопросы сноса и обязательного воссоздания памятников в том случае, если они несут угрозу людям.