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Общество
20 января 2022, 11:58

В России промаркируют домашних питомцев

Собака

Маркировать питомцев предлагается клеймом, чипом или биркой. Фото: Галина Соловьёва

Домашних питомцев планируют включить в закон об обязательной маркировке и учёте животных. Ожидается, что эти поправки будут внесены ко второму чтению документа.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова. Первое чтение документа запланировано на 26 января.

По информации парламентария, Минсельхоз подготовит поправки в законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии". В Госдуму этот законопроект внесён правительством в ноябре 2021 года. Он вводит понятие маркировки и учёта животных в России, но речь в нём идёт только о сельхозживотных. Депутат Владимир Бурматов обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, и, как следует из ответа ведомства, в законодательство планируется внести изменения, которые предусматривают ведение учёта домашних животных.

"Сейчас к нам приходит много обращений от граждан, которые интересуются, куда из законопроекта пропали кошки и собаки. А ведь их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти", — сказал Владимир Бурматов.

Как подчеркнул депутат, поправки также помогут привлечь к ответственности нерадивых хозяев, которые выбрасывают домашних питомцев на улицу. Он рассказал, что некоторые владельцы отпускают собак гулять самостоятельно. Животные сбиваются в стаи, а потом нападают на людей. Порой, это приводит к трагедии. Однако привлечь владельцев таких собак к ответственности невозможно, поскольку они отказываются от них. Парламентарий подчеркнул, что учёт домашних животных должен быть бесплатным. Необходимо, чтобы владельцы сами выбирали способ маркировки. Это может быть клеймо, чип или бирка.

Областная газета Свердловской области

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