В России промаркируют домашних питомцев

Маркировать питомцев предлагается клеймом, чипом или биркой. Фото: Галина Соловьёва

Домашних питомцев планируют включить в закон об обязательной маркировке и учёте животных. Ожидается, что эти поправки будут внесены ко второму чтению документа.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова. Первое чтение документа запланировано на 26 января.

По информации парламентария, Минсельхоз подготовит поправки в законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии". В Госдуму этот законопроект внесён правительством в ноябре 2021 года. Он вводит понятие маркировки и учёта животных в России, но речь в нём идёт только о сельхозживотных. Депутат Владимир Бурматов обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, и, как следует из ответа ведомства, в законодательство планируется внести изменения, которые предусматривают ведение учёта домашних животных.

"Сейчас к нам приходит много обращений от граждан, которые интересуются, куда из законопроекта пропали кошки и собаки. А ведь их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти", — сказал Владимир Бурматов.

Как подчеркнул депутат, поправки также помогут привлечь к ответственности нерадивых хозяев, которые выбрасывают домашних питомцев на улицу. Он рассказал, что некоторые владельцы отпускают собак гулять самостоятельно. Животные сбиваются в стаи, а потом нападают на людей. Порой, это приводит к трагедии. Однако привлечь владельцев таких собак к ответственности невозможно, поскольку они отказываются от них. Парламентарий подчеркнул, что учёт домашних животных должен быть бесплатным. Необходимо, чтобы владельцы сами выбирали способ маркировки. Это может быть клеймо, чип или бирка.