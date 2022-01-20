На Урале мать троих детей накопила 2,9 миллиона долгов по алиментам

В отношении должницы возбуждено уголовное дело по ст. 157 ч. 1 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей ). Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области мать троих детей скрывалась на лесозаготовительной базе, чтобы не платить алименты. Её задолженность составила 2 900 000 рублей.

По данным пресс-службы регионального УФССП России, 43-летняя жительница Алапаевска, лишённая родительских прав, была привлечена к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей). Суд назначил ей обязательные работы сроком 150 часов. Женщина их отработала, но к погашению долга не приступила. В связи с этим ей повторно назначены 150 часов работ. Однако, чтобы избежать наказания, мать скрылась.

Женщину объявили в розыск. Обнаружить её удалось в Верхотурье на территории лесозаготовительной базы. В отношении должницы возбуждено уголовное дело по ст. 157 ч. 1 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Кроме того, составлен протокол по ст. 20.25 п. 4 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания).

Мировой судья вынес наказание ей в виде административного ареста сроком на 13 суток. После отбытия наказания должнице будет вручён обвинительный акт по уголовному делу.

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