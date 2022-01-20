Кому из 80-летних положена дополнительная фиксированная выплата к страховой пенсии

Как только вам стукнет 80 лет, к пенсии автоматом добавят 6 401 рубль 10 копеек Фото: Алексей Кунилов

Каждый третий россиянин, по данным одного из сервисов по поиску работы и подбору сотрудников, не знает, как рассчитывается пенсия, и лишь один из двадцати считает пенсионную систему в стране справедливой. Судя по обилию недоуменных вопросов, с которыми читатели постоянно обращаются в «ОГ», и их критическими высказываниям о размерах пенсий, эти выводы обоснованны.

Обещали больше – получили меньше

Ежегодно Пенсионный фонд России сообщает об очередном увеличении размера фиксированной выплаты лицам, достигшим 80 лет. И каждый раз на редакцию обрушивается вал телефонных звонков уральцев, которые считают, что им недоплатили.

- Слышала, что после достижения человеком 80 лет, он получает право на ежемесячную надбавку к пенсии в двойном размере. В прошлом году мне исполнилось восемь десятков, однако вместо обещанной прибавки в 12 088 рублей с копейками, я получила вполовину меньше — 6 044 рубля с копейками, – пожаловаласьАнастасия Чурбанова из Екатеринбурга.

Спешим успокоить: никто пожилую женщину не обманул. Просто она, как и многие другие пенсионеры, по-своему истолковала разъяснения, которые обычно даёт Пенсионный фонд.

«Действующим пенсионным законодательством предусмотрено повышение пенсий в случае достижения пенсионером возраста 80 лет. Такой перерасчёт производится без участия пенсионера (то есть без заявления). Пенсия в повышенном размере устанавливается с даты достижения возраста 80 лет. Размер пенсии при таком перерасчёте увеличивается путём повышения обычной фиксированной выплаты в два раза», – сообщили «ОГ» в Отделении ПФР по Свердловской области.

Что это означает? Размер обычной ежемесячной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости у Анастасии Чурбановой в минувшем году составлял 6 044 рубля 48 копеек. Но после того, как она отметила 80-летие, ей добавили точно такую же сумму. То есть сам размер ежемесячной фиксированной выплаты увеличился вдвое и составил 12 088 рублей 96 копеек, но фактически пенсия увеличилась на 6 044 рубля 48 копеек.

Ежемесячная фиксированная выплата регулярно индексируется. С 1 января 2022 года она составит для получателей страховой пенсии по старости 6 401 рубль 10 копеек, но фактически пенсия у тех, кому нет 80 лет, возрастёт за счёт индексации фиксированной выплаты на 356 рублей 62 копейки. В составе пенсии тех, кто перевалил 80-летний рубеж, фиксированная выплата с учётом добавки достигнет 12 802 рублей 20 копеек.

Есть и другие нюансы

- 20 декабря прошлого года моей бабушке исполнилось 80 лет, но 13 января 2022 года ей принесли пенсию без надбавки, – пожаловался «ОГ» постоянный читатель из ЕкатеринбургаЮрий Акулов. - Почему?

Как нам объяснили в региональном Отделении ПФР, выплата производится в следующем месяце после того, как пенсионеру исполнилось 80 лет. Но надо иметь в виду, что дополнительное повышение фиксированной выплаты после 80 лет не положено тем, кто уже имеет I группу инвалидности. По той причине, что им двойная выплата производится с момента установления инвалидности. Если бабушка Юрия Акулова не является инвалидом I группы, ему нужно обратиться в подразделение Пенсионного фонда по месту жительства.

Вычеркнутые годы

- Через некоторое время я достигну возраста выхода на пенсию. Заранее запросил в Пенсионном фонде сведения о своём трудовом стаже, и выяснилось, что время учёбы в вузе в него не включили. Почему? Каким законом это определено? – с таким вопросом обратился в редакцию житель Екатеринбурга Владимир Васильев.

«При исчислении страхового стажа для права на пенсию наравне с периодами работы и иной деятельности, которые предусмотрены статьёй 11 закона № 400-ФЗ, в страховой стаж засчитываются иные (нестраховые) периоды (например, служба в армии, уход за ребёнком до полутора лет, уход за 80-летним или инвалидом I группы и др.), перечисленные в статье 12 закона № 400-ФЗ, в числе которых периоды учёбы (в том числе в высших учебных заведениях), не предусмотрены, – сообщается в ответе на запрос «Облгазеты», подписанном заместителем управляющего Отделением ПФР по Свердловской области Ольгой Шубиной. – Вместе с тем, если право на пенсию по действующему законодательству не определяется, применяются нормы ранее действовавшего законодательства и проверяется право на пенсию с учётом периодов обучения».

В ответе также говорится, что размер страховой пенсии определяется для каждого гражданина индивидуально, исходя из величины индивидуального пенсионного коэффициента, которая зависит от имеющегося стажа, заработной платы и страховых взносов.

При определении размера пенсии применяются два варианта расчёта. По одному из них периоды обучения могут быть включены в общий трудовой стаж. Но, как показывает практика работы, уточняет Ольга Шубина, такой вариант расчёта размера пенсии редко является выгодным для её получателя.

Опубликовано в №10 от 21.01.2022