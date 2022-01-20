ЛДПР внесёт в Госдуму РФ законопроект о полном запрете электронных сигарет и вейпов

По мнению авторов инициативы, электронные сигареты наносят непоправимый вред здоровью курильщиков. Фото: Александр Зайцев

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме РФ Ярослав Нилов заявил о планах по внесению в нижнюю палату парламента законопроекта о полном запрете на продажу в России никотинсодержащих жидкостей и вейпов. По мнению авторов инициативы, электронные сигареты наносят непоправимый вред здоровью курильщиков.

Документ предполагает внесение поправок в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Законопроект разработан с целью защиты здоровья россиян.

"Употребление вейпов наносит непоправимый вред не только самому курящему, но и окружающим. Пар, который выбрасывается при вейпинге, содержит в себе вредные вещества в виде твердых частиц, карбонилов и металлов, летучих органических соединений, полициклических ароматических углеводородов", — говорится в пояснительной записке к документу.

Как сообщает ТАСС, в 2020 году в России систем нагревания табака было продано на 47 млрд рублей, а объём нелегального рынка вейпов составил 6,5 млн рублей. Авторы законодательной инициативы отмечают, что электронные сигареты имеют особую популярность среди молодёжи.

На сегодняшний день вейпы полностью запрещены, например, в Норвегии, Австралии, Индии, Сингапуре, Бразилии и Малайзии.

Напомним, в начале этой недели "Областная газета" публиковала текст, о том, насколько электронные сигареты опасны для здоровья и какие действия намерены предпринять для ограничения продажи приспособлений для вдыхания пара.