Привитые от коронавируса россияне могут въезжать в Таиланд без карантина с 1 февраля

Регистрация в программе Test & Go возобновится 1 февраля 2022 года. Фото: Павел Ворожцов

С 1 февраля вакцинированные от коронавируса путешественники при въезде в Таиланд могут не проходить карантин. Им нужно лишь зарегистрироваться в туристической программе Test & Gо.

О том, что изменятся правила для привитых иностранцев, в том числе жителей России, сообщает ТАСС со ссылкой на главу отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо.

Как заявила представитель МИД Таиланда, регистрация в программе Test & Go возобновится 1 февраля 2022 года. Если раньше возможностями этой программы могли воспользоваться только жители 63 стран, то теперь подать заявление могут путешественники со всего мира. При этом им нужно будет сдать два ПЦР-теста: один при въезде в Таиланд, а другой — на пятый день пребывания в стране. Туристам также потребуется забронировать гостиницу на первый и пятый день нахождения в королевстве и предварительно оплатить два ПЦР-теста.

Также указано, что с 1 февраля схему "песочницу", предписывающую иностранцам находиться в течение недели в определённых территориях королевства, распространят на новые районы.

"Добавятся остров Чанг в провинции Трат, а также районы Бангламунг, Сирача, остров Сичанг и Паттайя в провинции Чонбури", — сказала Марати Налита Андамо.

Ранее "Областная газета" писала о старте с 18 января нового этапа программы туристического кешбэка. До 12 апреля граждане могут купить туры по России и вернуть 20 % от стоимости путёвок. Отправиться в поездку можно до 30 апреля. Если речь идёт о круизах, то в тур с кешбэком получится поехать с начала навигации и по 1 июня.