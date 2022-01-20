Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки по индексации пенсий выше инфляции

Страховая пенсия с 1 января 2022 года увеличится на 8,6 %. Фото: Владимир Мартьянов

В четверг, 20 января, депутаты Госдумы РФ приняли во втором и третьем чтениях поправки, предполагающие индексацию пенсий выше уровня инфляции. Страховая пенсия с 1 января 2022 года увеличится на 8,6 %.

Отметим, с инициативой увеличения размера индексации пенсии выступил президент России Владимир Путин.

"Необходимо сделать всё, чтобы социальные обязательства перед людьми выполнялись. Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен", — передаёт слова председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы.

Как сообщала ранее "ОГ", средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости после индексации составит 18 984 рубля. Повышение пенсии коснётся порядка 30,8 млн неработающих граждан пенсионного возраста.

Напомним, что по итогам 2021 года инфляция в России составила 8,39%.