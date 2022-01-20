Как получить выплаты из накопительной части пенсии?

Изначально введение накопительной части пенсии планировалось, чтобы стимулировать людей самим копить на свою старость. Фото: Алексей Кунилов

В конце прошлого года Президент России Владимир ПУТИН подписал закон, по которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до 2024 года. Напомним, поступление взносов на накопительную пенсию в системе обязательного пенсионного страхования было приостановлено в 2014 году. Но сейчас выходят на пенсию граждане, в пользу которых с 2002 по 2004 год работодатели отчисляли страховые взносы на накопительную часть пенсии. Могут ли такие пенсионеры рассчитывать на выплаты из накопительной части пенсии?

Вот что ответили на запрос редакции по этому поводу в Отделении Пенсионного фонда РФ по Свердловской области:

«Право на накопительную пенсию имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также те граждане, которым установлена досрочная страховая пенсия по старости, при наличии средств пенсионных накоплений, учтённых в специальной части индивидуального лицевого счёта застрахованного лица. В зависимости от имеющейся суммы (размера) средств пенсионных накоплений устанавливается соответствующая выплата: накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата или единовременная выплата.»

Накопительная пенсия устанавливается, если её размер составляет более 5 процентов по отношению к общему размеру страховой пенсии по старости и размера накопительной пенсии. Если же размер накопительной пенсии составляет 5 процентов и менее по отношению к общему размеру страховой пенсии и размеру накопительной пенсии, то средства пенсионных накоплений устанавливаются в виде единовременной выплаты.

Если речь идёт о назначении срочной пенсионной выплаты, то она определяется исходя из средств пенсионных накоплений, которые уплачены гражданином в рамках Программы государственного софинансирования. Например, в лицевом счёте гражданина – участника программы государственного софинансирования – отражено 192 тысячи рублей. Назначая срочную пенсионную выплату он может её распределить на определённый срок (поэтому она называется срочная), при этом данный срок не может быть менее десяти лет (или 120 месяцев). В данной ситуации 192 тысячи рублей делим на 120 месяцев и получаем 1 600 рублей – размер ежемесячной срочной выплаты.

Пенсионер также может получить единовременную выплату накопительной части пенсии. Для этого нужно обратиться с заявлением в Пенсионный фонд или в негосударственный пенсионный фонд в зависимости от того, где формируются пенсионные накопления.

Опубликовано в №10 от 21.01.2022