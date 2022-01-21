В Екатеринбурге изменили правила захоронения по предписанию Свердловского УФАС

Теперь граждане могут сами выбрать подрядчика, который подготовит участок для захоронения. Фото: Галина Соловьёва

Администрация Екатеринбурга внесла изменения в административный регламент по предоставлению земельного участка для захоронения умершего. Таким образом она исполнила предписание Свердловского УФАС.

Власти уральской столицы исключили из документа все процедуры и действия по подготовке места захоронения, от которых бы зависело предоставление земельного участка. Тем самым антимонопольное ведомство добилось восстановления прав граждан. Речь идёт о том, что люди сами могут выбрать подрядчика, который подготовит участок для захоронения. В том числе, человек может самостоятельно выкопать могилу.

В предыдущей редакции регламента участок предоставлялся только после подготовки на нём места захоронения. Если быть точным, после того, как администрация кладбища примет решение о соответствии выкопанной могилы нормам СанПиН.

"Это привело к ситуации, когда договоры на копку могилы заключались только с определённым предпринимателем, которого рекомендовала администрация кладбища, — сообщает пресс-служба Свердловского УФАС. — Иначе гражданам просто отказывали в предоставлении участка".

Отмечено, что доказательства, собранные антимонопольным ведомством, свидетельствуют о значительном завышении цен этим предпринимателем, а также о том, что он фактически монополизировал копку могил на определённом кладбище.

"Так, например, подготовка места захоронения этим ИП стоила 25-35 тысяч рублей, — указано в сообщении ведомства. — У иного хозяйствующего субъекта — 10-19 тысяч рублей, а у муниципальной организации — 9 тысяч рублей". Даже при скромном подсчёте видно, что стоимость этих услуг у данного предпринимателя превышала минимальные расценки почти в три раза.