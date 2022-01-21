Доля местной продукции на рынках Свердловской области заняла лидирующие позиции

На прилавках около 50 % мяса — это местная продукция. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев добился значительного увеличения доли местной продукции в торговых сетях региона. По некоторым категориям товаров она достигает 90 %.

Об этом рассказал первый заместитель главы региона Алексей Шмыков на пресс-конференции.

"Сегодня молоко с коротким сроком хранения уральских переработчиков занимает до 90 % объёма на прилавках, хлеб – от 80 % до 90 %, мясо – 50 %, яйцо куриное – до 80 %. И запрос потребителя начинает меняться – от сетевых недорогих продуктов к более качественным фермерским", — сказал Алексей Шмыков.

Летом глава региона вёл переговоры с торговыми сетями о сдерживании цены на продукты, потому что уральцы обеспокоены их стоимостью.

"За полгода были проведены рабочие встречи с руководством семи торговых сетей, достигнута договорённость о расширении перечня товаров местных поставщиков в крупных торговых сетях. Предприятия торговли увеличивают объём производства товаров под собственной торговой маркой, при этом активно взаимодействуя с местными производителями", — рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

В июле 2021 года такие договорённости были достигнуты с одной крупной торговой сетью — "Магнитом".

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