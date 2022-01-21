В 2021 году в Свердловскую область въехало в три раза больше иностранцев

Почти 67 % иностранцев приехало на Средний Урал работать. Фото: Алексей Кунилов

В прошлом году на Средний Урал въехало в три раза больше мигрантов, чем в 2020 году. По этим показателям наша область приближается к допандемийным значениям.

Так, в 2021 году количество приехавших в регион иностранцев составило 133,6 тысячи человек, а в позапрошлом — 42 тысячи. В 2019 году к нам прибыло 155 тысяч мигрантов. Об этом сообщила на сегодняшней пресс-конференции врио заместителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области Вероника Коваленко. По её словам, на миграционную ситуацию повлияло постепенное ослабление коронавирусных ограничений.

При этом 97 % въехавших в прошлом году иностранцев — представители стран с безвизовым порядком въезда. Традиционно в лидерах — граждане Таджикистана (порядка 37 %), Узбекистана (34 %), Киргизии (12 %), Армении (7 %). Из стран с визовым въездом в Свердловскую область прибыли граждане КНР, Египта, Германии и Турции.

На 52 % по сравнению с показателями 2020 года увеличилось общее число иностранцев, поставленных на миграционный учёт (с 94 тысяч до 143,9 тысячи).

"По этому показателю Свердловская область на седьмом месте по России", — отметила Вероника Коваленко.

Почти 67 % иностранцев приехало на Средний Урал работать, а 5,5 % — учиться. Как сказала врио заместителя начальника управления по вопросам миграции, количество жителей других стран, приезжающих в наш регион для получения образования, с каждым годом увеличивается.

Говоря о контрольно-надзорной деятельности, Вероника Коваленко подчеркнула, что в 2021 году из нашего региона за пределы России выдворено 188 иностранцев и лиц без гражданства, депортировано 246 жителей других стран. В основном те, которые представляли угрозу безопасности нашей страны и нарушили закон.

17 января "Областная газета" писала, что на Госуслугах появился сервис "Уведомления по трудовым мигрантам". Мы сообщали и о том, что с 29 декабря вступил в силу закон об обязательной дактилоскопии трудовых мигрантов. Также наше издание рассказывало, что на фоне пандемии коронавируса в прошлом году на 40 % уменьшилось число выявленных мигрантов, нелегально работающих в России. Вдвое снизилось и количество нарушений правил въезда и режима пребывания в стране. Тогда же число иностранцев, въехавших на территорию Среднего Урала, снизилось почти в 4 раза. В этом году Свердловская область сможет принять 500 иностранных граждан, желающих получить разрешение на временное проживание на территории РФ. В прошлом году такая квота составляла 800 разрешений.