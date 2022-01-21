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Общество
21 января 2022, 19:30

В Свердловской области ликвидировали более 300 опасных горок

Горка

Опасные горки ликвидируют. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области следят за безопасностью детей. С начала зимы в регионе ликвидировали более 300 опасных горок.

Так, например, в посёлке Ачит дети катались с кучи снега, которая осталась после уборки коммунальных служб. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

"По предписаниям Госавтоинспекции обслуживающие организации, дорожные службы такие горки засыпают песком, разрушают с помощью специальной техники или выставляют ограждения. Эти меры направлены на недопущение фактов травмирования детей в результате скатывания с горки, выходящей на проезжую часть", — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники свердловской ГИБДД проводят различные мероприятия для детей, где рассказывают о правильном и безопасном досуге. В Каменске-Уральском на игровой площадке организовали импровизированную проезжую часть, машины, пешеходный переход. Дети вместе с инспектором оценивали дорожную обстановку и учились замечать опасность — горку, скат которой выходил прямо на проезжую часть. Об опасности такой игры дети рассказали мультяшному персонажу – Снеговику, который как раз хотел скатиться с этой горки.

Отметим, инспекторы начали искать опасные горки в декабре 2021 года. Ликвидировать такие сооружения продолжат до 1 марта 2022 года.

Областная газета Свердловской области

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