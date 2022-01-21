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21 января 2022, 21:00

Евгений Куйвашев устроил свердловской школьнице экскурсию по Госдуме и Кремлю

Анна (справа) с мамой

Вместе с мамой школьница посетила здание Госдумы, расположенное на Охотском ряду. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в акции "Ёлка желаний" и исполнил новогоднее желание школьницы. Анна загадала побывать на экскурсии в нижней палате парламента.

Вместе с мамой школьница посетила здание Госдумы, расположенное на Охотском ряду. Экскурсовод рассказал об истории Государственной думы, провёл гостей через залы заседаний и фракций партий. Кроме того, Анна попробовала себя в качестве парламентского корреспондента — ей удалось посмотреть, как проходят пресс-подходы депутатов, и лично взять комментарий у одного из них.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Девочка поблагодарила Евгения Куйвашева за возможность побывать в Госдуме и сказала губернатору, что ещё вернётся туда, но уже, возможно, в качестве депутата.

После этого Анна с мамой посетили постоянное представительство губернатора в Москве, Московский Кремль и Красную площадь, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Завершилось путешествие школьницы визитом на Останкинскую башню и походом в Большой Московский цирк на новогоднее представление.

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