Жителям Екатеринбурга рассказали, как обезопасить себя в смог

Фото: Александр Зайцев

Екатеринбург накрыл густой смог. Санитарные врачи рассказали, как не пострадать от едкой дымки.

В столице Урала многие жители жалуются на запах гари. Санврачи выпустили рекомендации для горожан.

"Санитарные врачи советуют жителям в период этих природных явлений избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, использовать маски, респираторы, делать влажную уборку", — говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора

При появлении симптомов острого заболевания или недомогания (одышки, кашля, бессонницы), а также при обострении хронических недугов необходимо обратиться к врачу.

Напомним, смог продлится в регионе до вечера 26 января.