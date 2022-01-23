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Общество
23 января 2022, 13:00

Роспотребнадзор организовал проверку качества воздуха в Екатеринбурге из-за едкого смога

Город в смоге

Над Екатеринбургом повис едкий смог. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге из-за смога проверяют качество воздуха. Исследование организовал Роспотребнадзор.

Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения Роспотребнадзора.

"Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области организован контроль качества атмосферного воздуха в Екатеринбурге в связи со смогом. Специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" начаты лабораторные исследования воздуха на содержание вредных примесей", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, смог продержится в регионе до вечера 26 января. Санитарные врачи рассказали, как обезопасить себя в этот период.

Областная газета Свердловской области

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