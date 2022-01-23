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Общество
23 января 2022, 15:56

Для трёх старинных зданий в Екатеринбурге определили охранную зону

Здание

В зоне этих построек вводится ряд ограничений. Фото: скрин Google.Карты, панорама

В Екатеринбурге установили охранную зону для трёх старинных домов. Они располагаются на улице Розы Люксембург.

Соответствующий приказ подписал начальник управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгений Рябин. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Зоны охраны устанавливают в отношении здания Русского общества торговли аптекарскими товарами (Розы Люксембург, 34), дома Оленева В. Ф. (Розы Люксембург, 36) и дома К. В. Рейнфельда (Розы Люксембург, 38/13).

Теперь в границах этих построек запрещается организовывать парковки, устанавливать торговые киоски и строить здания выше 12 м. Также здесь нельзя размещать рекламные растяжки и проводить ремонтные работы, которые могут повредить памятникам.

Областная газета Свердловской области

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