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Общество
23 января 2022, 16:35

В воздухе Екатеринбурга выявили загрязнения из-за смога

Пейзаж Екатеринбурга

В Екатеринбурге до 26 января будет смог. Фото: Галина Соловьёва

Стали известны первые результаты исследования воздуха в Екатеринбурге. Специалисты выявили загрязняющие вещества.

Об этом рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В пробах, отобранных  в районе ЖК "Малевич" (пер. Трамвайный, 2), выявили повышенное содержание мелкодисперсных частиц РМ 2.5 в 1,2 раза. Количество оксида углерода, двуокиси серы, диоксида азота, фенола, формальдегида в норме.

"Результаты исследований воздуха на Эльмаше (ул. Фронтовых бригад, 7) и в Ботаническом микрорайоне (ул. Родонитовая, 21) не показали превышений ПДК вредных веществ", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, смог продержится в регионе до вечера 26 января. Санитарные врачи рассказали, как обезопасить себя в этот период.

Областная газета Свердловской области

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