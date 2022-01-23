Под Екатеринбургом обнаружили горящие торфяники

Смог от горящих торфяников может быть очень густым. Фото: Павел Ворожцов

Под Екатеринбургом снова горят торфяники. Но пожар не является причиной смога.

Тлеющие торфяники около реки Исети в районе озера Мелкого обнаружили активисты "Экодозора". Прибывшие на место пожарные осмотрели территорию и обнаружили отдельные разрозненные очаги подземного тления. Информацию передали Авиалесоохране. Отмечается, что тлеющие торфяники не являются причиной смога.

"Смог на территории Екатеринбурга вызван природными явлениями и безветренной погодой. Также запах гари обусловлен тем, что в частном секторе активно используется печное отопление, а безветренная погода препятствует рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе. Данный торфяной пожар на смог в Екатеринбурге не влияет", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, смог продержится в регионе до вечера 26 января. Санитарные врачи рассказали, как обезопасить себя в этот период.