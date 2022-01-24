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Общество
24 января 2022, 11:17

В Екатеринбурге приостановлена деятельность кафе "Навруз"

Судебные приставы опечатали кафе

Судебные приставы опечатали входные группы кафе. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге по решению суда приостановлена деятельность кафе "Навруз" (ул. Данилы Зверева, 20). Заведение закрыто на 90 суток.

По данным пресс-службы ГУФССП России по Свердловской области, каждое помещение в кафе нуждается в генеральной уборке (грязный пол, скопление жира на стенах и оборудовании). Кроме того, в помещении горячего цеха обнаружены личные вещи сотрудников. Выявлены нарушения технологии хранения и приготовления продуктов питания.

Отмечается, что указанные нарушения несут угрозу жизни и здоровья граждан. В связи с этим суд признал вину организации и вынес решение о временном закрытии кафе. Судебные приставы опечатали входные группы. Руководитель заведения предупреждён об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

Областная газета Свердловской области

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