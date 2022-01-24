Жителей Берёзовского попросили не парковаться на улице Загвозкина ради уборки снега

Для оперативного и качественного проведения снегоуборочных работ водителей просят убрать машины с указанных улиц. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня коммунальные службы Берёзовского чистят от снега улицу Загвозкина. Водителей просят убрать свои автомобили.

Также горожан предупреждают о планах по уборке снега на улице Анучина и на участке от Ленина до Театральной по Исакова. Там спецмашины пройдут 25 и 26 января соответственно. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Добавим, автомобили с указанных улиц просят убрать, чтобы оперативно и качественно провести снегоуборочные работы. Транспортное средство лучше на время перепарковать.

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