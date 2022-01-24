Темы дня

Общество
24 января 2022, 10:30

Жителей Берёзовского попросили не парковаться на улице Загвозкина ради уборки снега

уборка снега

Для оперативного и качественного проведения снегоуборочных работ водителей просят убрать машины с указанных улиц. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня коммунальные службы Берёзовского чистят от снега улицу Загвозкина. Водителей просят убрать свои автомобили.

Также горожан предупреждают о планах по уборке снега на улице Анучина и на участке от Ленина до Театральной по Исакова. Там спецмашины пройдут 25 и 26 января соответственно. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Добавим, автомобили с указанных улиц просят убрать, чтобы оперативно и качественно провести снегоуборочные работы. Транспортное средство лучше на время перепарковать.

Читайте также:

На семи улицах Екатеринбурга запретят парковку.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.01.2022, 11:29 / Общество
Весенний семестр в УрФУ начнётся 14 февраля
24.01.2022, 11:20 / Общество
В Свердловскую область прибыла первая партия вакцины от COVID-19 для подростков
24.01.2022, 11:17 / Общество
В Екатеринбурге приостановлена деятельность кафе "Навруз"
24.01.2022, 10:30 / Общество
Жителей Берёзовского попросили не парковаться на улице Загвозкина ради уборки снега
24.01.2022, 09:55 / Общество
Жильцов девятиэтажки в Ревде эвакуировали ночью из-за пожара