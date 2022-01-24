Перезахоронением уральских солдат займутся власти

Анатолий Клепиков показывает автору материала (в центре) и Елене Хоробрых карту Калининского района Тверской области, где обнаружены захоронения уральских бойцов. Фото: Павел Ворожцов

В декабре прошлого года «Облгазета» опубликовала материал о найденных под Тверью воинских захоронениях уральцев (см. «ОГ» №237 от 22.12.2021). Тогда на редакцию обрушился шквал звонков от читателей. А 13 января наш коллега, корреспондент телеканала «Вести-Урал» Павел ЧУМАКОВ поднял этот вопрос на пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгения КУЙВАШЕВА. Реакция не заставила себя ждать…

Звонят и пишут

Напомним, недавно в Калининском районе Тверской области были обнаружены в запущенном состоянии братские могилы бойцов Великой Отечественной войны. Все они погибли в декабре 1941 года, освобождая деревни Максимовскую и Шульгино. По предварительным данным, на тверской земле покоятся около 500 солдат, и все они сражались в составе 375-й уральской стрелковой дивизии. Имена 109 бойцов уже известны, данные по остальным уточняются.

О найденных захоронениях «Облгазете» рассказал Анатолий Клепиков, председатель совета ветеранов Вооружённых сил РФ Ирбитского района и Ирбита. У него есть списки всех бойцов, и он вместе с архивным отделом администрации Ирбитского района и специалистами из Тверской области плотно работает по этим захоронениям.

На страницах «ОГ» вышел материал под заголовком «109 солдат вернулись на Урал», и он вызвал настоящий ажиотаж среди читателей. Нам позвонили жители Нижнего Тагила, Туринского, Невьянского, Байкаловского районов… Люди просили контакты Анатолия Ивановича – их родственники служили в 375-й уральской стрелковой дивизии, и многие до сих пор числятся пропавшими без вести.

Несколько читателей самостоятельно связались с Клепиковым, а некоторые даже прислали письма.

– Ваша статья, конечно, всколыхнула общественность, – говорит Анатолий Иванович. – Позвонили многие. Председатель совета ветеранов Шалинского района, например. Попросил списки бойцов – с их территории были призваны 18 человек, они погибли у деревни Максимовской. А вот одно из писем (передаёт нам конверт и листок с аккуратным почерком .– Прим. авт.).

Письмо Екатерины Ординой из Каменского района. Читаем: «Здравствуйте, уважаемый Анатолий Иванович! Прочитала в «Областной газете» заметку о вашей поисковой работе… Обращаюсь к вам по поводу участника войны, его звали Залонных Михаил Максимович, 1907 года рождения, был призван на службу в июне 1941 года из села Покровского… В декабре 1941 года родственники получили уведомление, что он пропал без вести. Буду очень благодарна вам, если вы что-то сможете прояснить…»

Таких писем у Анатолия Клепикова несколько…

Экспедиция будет

Ситуация с захоронениями уральцев стала развиваться ещё стремительнее после пресс-конференции губернатора. Корреспондент телекомпании «Вести-Урал» Павел Чумаков рассказал Евгению Куйвашеву:

– Я узнал о захоронениях в этом году, мы уже сняли сюжет в Ирбитском районе. Там нашли 80-летнего сына, отец которого воевал и погиб в Тверской области. И ещё один житель есть из Екатеринбурга – там воевал его дед. Может быть, туда как-то будут отправлены свердловские поисковики, и память об этих бойцах будет увековечена?

Глава Свердловской области ответил:

– Мы свяжемся с коллегами Тверской области, разберёмся, в чём мы можем оказать содействие, конечно же, будем держать вас в курсе.

Как сообщил Анатолий Клепиков, сразу после пресс-конференции ему позвонил Денис Протасов, начальник отдела по взаимодействию с субъектами общественного контроля, общественными организациями и казачеством департамента внутренней политики Свердловской области. Он запросил всю информацию о захоронениях. Потом в Калининский район Тверской области позвонил Павел Креков, заместитель губернатора нашего региона – он поинтересовался, какие планы у тверских чиновников. К делу подключился уралец Максим Иванов – депутат Госдумы РФ, он пообещал связаться с фракцией ВПП «Единая Россия» в Тверской области, чтобы она оказала содействие в поисковой работе.

В министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области нам сообщили: решён вопрос с финансированием поисковой экспедиции в Тверскую область. Точная сумма средств пока не называется, но уже известно, что на места захоронения уральских солдат выедут 80 человек из поисковых отрядов нашего региона. Работы по поднятию останков начнутся в начале мая и продолжатся до конца августа. Правительство оплатит поисковикам питание и транспортные расходы. В составе экспедиции будут ребята из тех районов, откуда призывались захороненные в братских могилах бойцы (Ирбитский, Туринский, Невьянский, Байкаловский, Режевской, Шалинский и другие районы).

Появится мемориал

Останки уральских солдат будут перезахоронены в Тверской области у села Колталово (по федеральному закону решение о перезахоронении бойцов принимает тот субъект РФ, в котором они находятся. – Прим. авт.). Родственников погибших (если таковые имеются) должны известить о переносе останков на новое место.

– Земельный участок у Колталово выделен, это в трёх километрах о нынешних братских могил. После перезахоронения там будет установлена мемориальная стела, проект её уже подготовлен, – рассказал Андрей Смородин, глава Красногорского сельского поселения Калининского района Тверской области (Колталово территориально относится к этому поселению. – Прим. авт.).

В регионе уверены – переносить останки нужно. Одно из захоронений – у деревни Максимовской – располагается буквально в чистом поле, так как самой деревни нет с 1951 года. И нормальной дороги туда тоже нет. В деревне Шульгино, где находится второе захоронение, жители есть, но не так много. А Колталово – крупный населённый пункт, там проживает почти тысяча человек, работают две школы. Будет кому присматривать за мемориалом.

Предварительную разведку захоронений тверские поисковики уже провели. Курирует их работу Николай Афонин, председатель Тверской областной общественной военно-патриотической организации «Память 6-й роты ВДВ». Связаться с ним по телефону оперативно не удалось (супруга сказала, что он в отъезде, и как получится, нам позвонит). Но на своей странице в соцсети во «ВКонтакте» Николай Анатольевич написал: «Никакой урок истории не расскажет нашей молодёжи и не опишет те ощущения, которые испытал каждый из нас, прикасаясь к нашей истории так близко… Память сильнее времени!»

Цифры По предварительным данным, в братских могилах под Тверью покоятся 76 солдат, призванных на службу из Ирбитского района, 22 бойца – из Ирбита (в том числе комиссар дивизии), 48 – из Туринского района, 28 – из Байкаловского, 26 – из Артёмовского, 5 – из Камышловского района, а также из других уральских территорий. Обнародовать списки бойцов в газете пока нельзя – по закону это возможно только после перезахоронения останков и утверждения самого списка военным комиссариатом Тверской области.

Куда обращаться? По вопросам, связанным с найденными захоронениями, можно обратиться: в администрацию Ирбитского муниципального района по телефону 8 (34355) 4–52–00 (архивный отдел);

(архивный отдел); лично к Анатолию Ивановичу Клепикову по телефону 8–950–555-94–40.

Ищем родню Вот что рассказала нам заведующая архивным отделом мэрии Ирбитского района Елена Хоробрых: – Списки захороненных в Тверской области уральцев мы разослали по территориальным администрациям, и они начали поиск родственников бойцов. Сложность была в том, что солдаты погибли в 1941 году, а наш район образовался только в 1963 году, и все похозяйственные книги датируются этим периодом. Мы привлекли работников музеев, местных старожилов, развесили объявления. Мы уже нашли 17 родственников бойцов по нашему району, многие жители ничего не знали о судьбе своих предков. Сейчас мы объединились с архивистами всего Восточного управленческого округа: направим списки им, чтобы они тоже передали их в сельские администрации, а там уже специалисты обошли жителей. Будем искать родственников вместе.