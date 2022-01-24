Из России выдворят кондуктора, которая обматерила екатеринбургскую пенсионерку

Женщину-кондуктора поместили в центр временного содержания иностранных граждан. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге суд принял решение выдворить гражданку одной из среднеазиатских республик с территории Российской Федерации. Работая кондуктором, она оскорбила пенсионерку в автобусе.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, нарушительница должна будет покинуть Россию. Но пока решение суда не вступило в законную силу, женщина находится в центре временного содержания иностранных граждан.

Ранее стало известно, что на кондуктора автобуса 42-го маршрута составили четыре административных протокола, в том числе за мелкое хулиганство, нарушения миграционного законодательства, а также несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм (отсутствие маски).