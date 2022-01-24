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Общество
24 января 2022, 19:56

В 2022 году в Свердловской области ожидают почти 2 млн туристов

Пара на мосту

Свердловская область популярна среди туристов. Фото: Галина Соловьёва

Туристический поток в Свердловскую область в 2022 году ожидается на уровне 1,8 млн человек. Это превышает допандемийные показатели.

Об этом рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин на пресс-конференции 24 января.

"Наши планы на этот год — турпоток 1,8 миллиона туристов. До конца 2035 года по нацпроекту — 5 миллионов туристов. Поэтому нужно реализовывать инфраструктурные проекты. Задача — собрать проекты, которые сегодня формируются "снизу". Нет задачи придумать грандиозный проект и потратить на него весь бюджет. У нас много небольших проектов", — сказал Дмитрий Ионин.

В пример он привёл военно-исторический фестиваль в Артёмовском "Покровский рубеж". Также в числе перспективных направлений он назвал промышленный, экологический и событийный туризм.

Напомним, по оценке Forbes Екатеринбург в 2021 году вошёл в десятку лучших городов России для внутреннего туризма.

Областная газета Свердловской области

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