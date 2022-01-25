В Екатеринбурге закрытие ледового городка состоится 30 января

После закрытия ледового городка начнётся демонтаж скульптур и главной ёлки. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге закрытие ледового городка пройдёт в это воскресенье. Власти выделили 175 тысяч рублей на ещё один праздничный концерт на площади 1905 года.

Программа начнётся в 14:00. Гостей ледового городка в последний день его работы будут встречать Дед Мороз и символ наступившего года — тигр. Запланированы выступление фольклорного (народного) вокально-инструментального ансамбля и игровая часть. Разработкой сценария сейчас занимается Центр событий "Креатив", выигравший конкурс, объявленный администрацией города.

После закрытия ледового городка начнётся демонтаж скульптур и главной ёлки, украшавших площадь 1905 года с конца декабря.

Напомним, что после новогодних праздников мэр Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение продлить работу ледового городка на две недели, до конца января. Этому примеру последовали и в других свердловских городах, в том числе в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Отметим, что новогодние площадки были особенно популярны среди семей с детьми. Екатеринбургский ледовый городок только за новогодние каникулы посетили 600 тысяч человек, а это почти половина населения города.