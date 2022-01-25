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Общество
25 января 2022, 11:07

В Свердловской области разрешили отстрел 100 % волков

Волк

Охотиться нельзя на особо охраняемых природных территориях федерального значения. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области установили лимиты на отстрел диких животных и птиц. Соответствующий приказ опубликован региональным департаментом по охране, контролю и регулированию использования животного мира.

Как говорится в документе, на территории охотничьих угодий разрешено отстреливать 100 % численности волков. Лис — до 95 %, кабанов — до 80 % (из них 50 % — в возрасте до года), до 70 % белок и зайцев-беляков. Предельно допустимые объёмы добычи не устанавливаются для уток, гусей, лысух.

Отмечается, что охотиться нельзя на особо охраняемых природных территориях федерального значения. Контролировать исполнение приказа будет директор департамента Александр Кузнецов.

Выдержки из документа публикуем ниже:

Фото: документ
Фото: документ

Напомним, что в конце прошлого года в департаменте сообщили, что в лесах резко выросло количество волков и медведей. Подробнее об этом читайте в материале "Областной газеты" "Отстрел волков не поспевает за ростом их численности".

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Областная газета Свердловской области

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