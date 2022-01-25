Сотрудников свердловских соцучрежений перевели на сменный режим работы

В учреждении будет находиться необходимое для непрерывного функционирования число сотрудников. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области для сотрудников социальных учреждений с круглосуточным пребыванием установили сменный режим работы. Продолжительность смены составит две недели.

По данным департамента информполитики региона, изменения коснулись работы 30 организаций. В их числе учреждения для людей пожилого возраста и инвалидов, детские дома-интернаты.

Одновременно в учреждении будет находиться необходимое для непрерывного функционирования число сотрудников. Группы работников будут меняться каждые 14 дней.

Отмечается, что во всех соцорганизациях Среднего Урала ведётся мониторинг запаса дезинфицирующих средств, антисептиков и средств индивидуальной защиты.

Ранее свердловские власти внесли изменения в указ об особом режиме в связи с пандемией COVID-19. Госорганам и органам местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям Среднего Урала поручено перевести с 24 января на дистант 30 % работников.

Читайте также:

Свердловское заксобрание перевело 30 % сотрудников на дистант.