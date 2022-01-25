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Общество
25 января 2022, 15:54

Сотрудников свердловских соцучрежений перевели на сменный режим работы

Социальный работник

В учреждении будет находиться необходимое для непрерывного функционирования число сотрудников. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области для сотрудников социальных учреждений с круглосуточным пребыванием установили сменный режим работы. Продолжительность смены составит две недели.

По данным департамента информполитики региона, изменения коснулись работы 30 организаций. В их числе учреждения для людей пожилого возраста и инвалидов, детские дома-интернаты.

Одновременно в учреждении будет находиться необходимое для непрерывного функционирования число сотрудников. Группы работников будут меняться каждые 14 дней.

Отмечается, что во всех соцорганизациях Среднего Урала ведётся мониторинг запаса дезинфицирующих средств, антисептиков и средств индивидуальной защиты.

Ранее свердловские власти внесли изменения в указ об особом режиме в связи с пандемией COVID-19. Госорганам и органам местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям Среднего Урала поручено перевести с 24 января на дистант 30 % работников.

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