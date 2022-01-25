На Первом канале выйдет фильм о расследовании убийства семьи Романовых

Первый канал снял документальный фильм о расследовании убийства царской семьи в Екатеринбурге. Премьера состоится в это воскресенье, 30 января, в 19:00.
Авторы фильма изучили всю информацию, собранную следователями, побывали в столице Урала и в Санкт-Петербурге, где жила семья Николая II, а также поучаствовали в следственном эксперименте. Он пошагово восстанавливает всю картину в расстрельной комнате дома Ипатьева, где произошло убийство.
"В руках авторов фильма оказался эксклюзивный материал. Зрители увидят уникальные подлинные документы, которые помогли восстановить картину случившихся больше века назад событий, а также результаты многочисленных экспертиз: генетической, исторической, баллистической, антропологической и других. Наш фильм — эксклюзивный рассказ о расследовании одного из самых кровавых и жестоких убийств XX века, венцом которого должен стать окончательный ответ на вопрос: являются ли останки, найденные три десятилетия назад в Поросенковом логу, телами царской семьи и их слуг?" — говорится в анонсе к фильму "Дело Романовых. Следствием установлено...".
Руководителем проекта и автором сценария к документальной картине выступил историк Александр Звягинцев.
Напомним, что 26–29 мая 2022 года должен состояться Архиерейский собор РПЦ, участники которого ознакомятся с результатами экспертиз останков царской семьи. По итогам Русская православная церковь может наконец высказать свою официальную позицию по поводу екатеринбургских останков — принадлежат ли они семье Николая II. Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион на прошлой неделе заявил, что на сегодняшний день ничего не мешает признанию подлинности екатеринбургских останков.
Первое следствие по делу царской семьи началось в конце июля 1918 года. Но тогда тела одиннадцати человек так и не удалось найти.
Останки некоторых членов семьи Романовых были найдены в 1991 году. Останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии нашли в 2007 году. Расследование убийства возобновилось в 2015 году. Перед следователями стояла непростая задача — заново проверить все версии и гипотезы того, что происходило в Екатеринбурге с 16 по 18 июля 1918 года. В 2018 году в Следственном комитете России подтвердили подлинность найденных под Екатеринбургом останков. Экспертиза показала, что они принадлежат императору, членам его семьи и лицам из их окружения.
По итогам проведённой работы СКР опубликовал трёхтомную книгу "Преступление века. Материалы следствия". Предисловие к ней написал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Ознакомиться со всей книгой можно на сайте ведомства.