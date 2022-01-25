На Первом канале выйдет фильм о расследовании убийства семьи Романовых

В руках авторов фильма оказался эксклюзивный материал. Фото: с сайта Первого канала, из анонса к фильму

Первый канал снял документальный фильм о расследовании убийства царской семьи в Екатеринбурге. Премьера состоится в это воскресенье, 30 января, в 19:00.

Авторы фильма изучили всю информацию, собранную следователями, побывали в столице Урала и в Санкт-Петербурге, где жила семья Николая II, а также поучаствовали в следственном эксперименте. Он пошагово восстанавливает всю картину в расстрельной комнате дома Ипатьева, где произошло убийство.

"В руках авторов фильма оказался эксклюзивный материал. Зрители увидят уникальные подлинные документы, которые помогли восстановить картину случившихся больше века назад событий, а также результаты многочисленных экспертиз: генетической, исторической, баллистической, антропологической и других. Наш фильм — эксклюзивный рассказ о расследовании одного из самых кровавых и жестоких убийств XX века, венцом которого должен стать окончательный ответ на вопрос: являются ли останки, найденные три десятилетия назад в Поросенковом логу, телами царской семьи и их слуг?" — говорится в анонсе к фильму "Дело Романовых. Следствием установлено...".

Руководителем проекта и автором сценария к документальной картине выступил историк Александр Звягинцев.

Напомним, что 26–29 мая 2022 года должен состояться Архиерейский собор РПЦ, участники которого ознакомятся с результатами экспертиз останков царской семьи. По итогам Русская православная церковь может наконец высказать свою официальную позицию по поводу екатеринбургских останков — принадлежат ли они семье Николая II. Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион на прошлой неделе заявил, что на сегодняшний день ничего не мешает признанию подлинности екатеринбургских останков.