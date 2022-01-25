В Свердловской области не намерены возвращать QR-коды в ТЦ

QR-коды в свердловских ТЦ отменили в декабре. Фото: Галина Соловьёва

Свердловские власти не планируют полностью возвращать систему QR-кодов. Пройти свободно по-прежнему можно в торговые центры и точки общепита.

При этом система продолжает действовать в государственных и муниципальных учреждениях региона, осуществляющих материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности органов власти, а также на базах отдыха и в санаториях. Об этом напомнил замглавы региона Павел Креков.

В ходе брифинга он отметил, что при принятии решений относительно ограничительных мер власти будут ориентироваться на тяжесть заболеваемости пациентов, на количество занятых коек, количество пациентов в реанимации от общего числа заболевших.

"Эти вещи будут определяющими", — сказал заместитель губернатора, добавив, что к пику заболеваемости мы ещё не подошли.

Добавим, за последние сутки на Среднем Урале выявили 1096 случаев коронавируса.

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