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Общество
25 января 2022, 20:28

Михаил Мишустин уволил Владимира Токарева с должности замглавы Минтранса РФ

Михаил Мишустин

В документе, подписанном Михаилом Мишустиным, говорится, что Владимир Токарев освобождается от должности по собственной просьбе. Фото: пресс-служба правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности замминистра транспорта РФ Владимира Токарева. Ранее замглавы министерства был задержан по подозрению в совершении коррупционного преступления.

Документ об увольнении Владимира Токарева опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Токарева Владимира Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе", — говорится в распоряжении.

Напомним, Владимир Токарев был задержан 19 января. Через два дня Хорошевский суд Москвы арестовал замминистра до 18 марта. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве по предварительному сговору с группой лиц и с использованием служебного положения — речь идёт о более чем 500 млн рублей.

Напомним, что Владимир Токарев был назначен заместителем министра транспорта 26 января 2021 года. До этого в разное время он занимал должности замминистра регионального развития России, замминистра строительства и ЖКХ, заместителя руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта, а также входил в состав правления ПАО "РусГидро". Владимир Токарев был удостоен ордена Дружбы.

Областная газета Свердловской области

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