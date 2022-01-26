В России могут законодательно закрепить четыре вида убежища

С предложением законодательно закрепить четыре вида убежища в России выступило МВД. Фото: Алексей Кунилов

МВД предложило законодательно закрепить четыре вида убежища, предоставляемого на территории Российской Федерации иностранцам или лицам без гражданства. Речь идет о статусе беженца, временной защите, временном и политическом убежище.

Как следует из подготовленного МВД законопроекта, просить убежища может иностранный гражданин независимо от пола, расы, национальности, вероисповедания, принадлежности к определённой социальной группе или политическим убеждениям. При этом основанием не может стать выезд из обычного места жительства "по экономическим причинам либо вследствие голода, эпидемии или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

В документе также расписаны варианты убежища. Подробную информацию о них публикуем ниже:

Фото: законопроект

Отмечается, что необходимые для реализации настоящего Федерального закона мероприятия являются расходными обязательствами РФ.

Добавим, ранее в стране вступил в силу закон об обязательной дактилоскопии трудовых мигрантов.