В Нижнем Тагиле уничтожили опасный боеприпас

Боеприпас мог представлять реальную угрозу для жизни и здоровья граждан. Фото: пресс-служба Росгвардии

В Нижнем Тагиле при проведении земляных работ на территории Уралвагонзавода обнаружили артиллерийский снаряд. Опасную находку уничтожили.

На место выезжали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН "Рассвет" Управления Росгвардии по Свердловской области. Они обследовали находку и установили, что это 76-миллиметровый артиллерийский снаряд со взрывателем.

Боеприпас был покрыт следами сильной коррозии. При этом он мог представлять реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, заявили в пресс-службе Росгвардии. Там уточнили, что снаряд уничтожили с соблюдением необходимых мер безопасности.

Ранее "Областная газета" писала, что на берегу пруда в посёлке Павда Новолялинского городского округа нашли и обезвредили гранату.

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