В Екатеринбурге презентовали книгу о Великой Отечественной войне на узбекском и русском языках. Фото: пресс-служба Свердловской областной библиотеки им. В.Г. Белинского

27 января в России отмечается дата полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В преддверии этого события в библиотеке имени В.Г. Белинского генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом ХАТАМОВ презентовал книгу своего соотечественника «Парк Победы: философия мужества и стойкости».

Издание вышло на двух языках. Автор – член Академии наук Узбекистана, депутат Законодательной палаты Олий Мажлис Акмал Саидов. В книге рассказана история создания мемориального комплекса «Парк Победы», который был открыт 9 мая 2020 года в Ташкенте по инициативе Президента Республики Шавката Мирзиёева. Автор собрал интересные цифры, факты, исторические документы, здесь же опубликованы списки узбекистанцев – Героев Советского Союза, кавалеров трёх степеней ордена «Славы», генералов и бойцов.

Присутствующий на презентации заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов поблагодарил генерального консула за уважительное отношение к общей истории и выразил уверенность, что и книга, и сам парк станут ответом тем, кто пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны. «Спасибо вам за идею и человечность, трепетность, с которыми вы подходите к этой теме. Это очень важно для нас всех. В Свердловской области, в Невьянске в память о трудармейцах из Средней Азии, работавших в годы войны на оборонных заводах, открыт обелиск. В настоящее время при поддержке правительства области ведётся его реставрация», – подчеркнул Василий Козлов.

Рефреном презентации стала тема общей победы в войне и необходимости сохранения исторической памяти. «В этом парке создана такая аура, что любой посетитель, попадая туда, сможет прочувствовать, насколько страшна была война, причём не только на фронте, но и в тылу, может осознать тот вклад, который внёс народ Узбекистана в общую победу. Уверен, что книга станет для подрастающего поколения энциклопедией того времени», – заявил генконсул Узбекистана.

В ближайшее время книги передадут в дар библиотекам и учебным заведениям Свердловской области.