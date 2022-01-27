Евгений Куйвашев: в Свердловской области проживают 220 жителей блокадного Ленинграда

На Среднем Урале проживают более 220 защитников и жителей блокадного Ленинграда. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 27 января, в России отмечают День снятия блокады Ленинграда. По этому случаю к уральцам обратился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По данным главы региона, на Среднем Урале осталось более 220 человек, награждённых знаком "Житель блокадного Ленинграда". В прошлом году их числилось в области 265, в 2020-м - 292. Евгений Куйвашев напомнил, что в регионе чётко выполняются все социальные гарантии, обеспечиваются качественная медпомощь, социальное сопровождение ветеранов и помощь в быту. В эти дни в Свердловской области стартует месячник Защитников Отечества, цель которого — обеспечить преемственность поколений, укрепить традиции гражданственности и патриотизма.

"В освобождении Ленинграда от блокады участвовало немало уральцев. В Свердловскую область были эвакуированы тысячи ленинградцев. В нашем регионе хранились вывезенные из осаждённого города уникальные коллекции Эрмитажа. Поэтому уральцы чувствуют свою особую сопричастность к событиям, связанным с этой священной датой. Блокада и освобождение Ленинграда — это подвиг, о котором мы всегда должны помнить", — говорится в обращении губернатора, опубликованном в свежем номере "Областной газеты".

В день воинской славы России Евгений Куйвашев пожелал ветеранам и всем свердловчанам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.

В честь памятной даты сегодня в 10:00 в Уральском техникуме "Рифей" состоится всероссийский урок памяти "Блокадный хлеб". С 11:00 волонтеры социального проекта "Мост памяти" добровольческого движения "Дорогами добра" начнут поздравлять маломобильных подопечных. Блокадникам вручат традиционные подарки и устроят небольшие театральные представления на дому. В 12:00 на Широкореченском военно-мемориальном комплексе состоится возложение цветов и венков к мемориалу "Вечный огонь" и барельефу "Блокада Ленинграда".

Завтра в 13:00 на площадке Екатеринбургского монтажного колледжа (ул. Декабристов, 83) ветераны региона в режиме видеоконференцсвязи примут участие в межрегиональной конференции, приуроченной ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (телемост с ветеранами из Санкт-Петербурга). 31 января в 14:00 в Уральском государственном экономическом университете (ул. 8 Марта, 62, актовый зал) состоится урок мужества для студентов с участием жителей блокадного Ленинграда.