Штрафы за нарушение тишины в Свердловской области будут выписывать только полицейские

Шуметь в Свердловской области нельзя не только ночью, но и днём. За нарушение полицейские могут выписать штраф. Фото: Алексей Кунилов

В свердловском заксобрании разрабатывают документ, согласно которому штрафы за нарушение тишины будет выписывать полиция. Только полицейские смогут также штрафовать за случаи гадания и попрошайничества в общественных местах и ночные прогулки детей без родителей.

До сих пор протоколы о таких административных правонарушениях могли также составлять должностные лица органов госвласти, областных госучреждений и органов местного самоуправления муниципалитетов.

"Такой широкий круг уполномоченных снижал эффективность реализации закона. Подготавливаемый законопроект предусматривает более чёткий алгоритм наложения штрафов: на территории Среднего Урала оформлением протоколов, полномочия по которым переданы в ведение МВД РФ, будут заниматься только сотрудники полиции", — рассказала председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина.

Изменения вносятся в областной закон "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области" и в ст. 1 закона, позволяющего органам местного самоуправления определять лиц, имеющих право выписывать штрафы.

Ранее МВД РФ и правительство Свердловской области заключили соглашение о передаче первому части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях. Полицейским разрешили выписывать штрафы за нарушение тишины и покоя граждан, приставание в общественных местах с целью попрошайничества и гадания, ночные прогулки детей до 16 лет без родителей в общественных местах и в местах, опасных для их здоровья (в отношении детей младше 18 лет). На основе этого и принято решение о совершенствовании областных законов.

Напомним, что в 2020 году свердловские депутаты подготовили и приняли законопроект, позволяющий привлекать к ответственности за дневной шум — с 13:00 до 15:00. За такое нарушение может грозить до 7 тысяч рублей штрафа. В прошлом году депутаты удлинили летний детский "комендантский час". Сейчас "ночное время" для детей и подростков установлено круглогодично с 23:00 до 06:00.