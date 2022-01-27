Свердловская область подключится к федеральному проекту "Профессионалитет"

В регионе проект будет действовать по двум отраслям — металлургии и машиностроению. Фото: Галина Соловьёва

Свердловская область включится в новый федеральный проект "Профессионалитет". Такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев.

Программа предусматривает предоставление грантов на создание образовательно-производственных кластеров. Планируется, что Свердловская область вступит в проект по двум базовым для региона отраслям — машиностроению и металлургии.

"Основа проекта — партнёрство колледжей и техникумов с профильными предприятиями реального сектора экономики. Планируется, что в ближайшие 3 года в стране будет создано свыше 200 кластеров. Уже в этом году ожидается создание 70 таких центров. На каждый из них из федерального бюджета будет направлено 100 миллионов рублей", — уточняют в департаменте информполитики Свердловской области.

В Свердловской области хорошо выстроено сотрудничество колледжей и техникумов с крупнейшими отраслевыми предприятиями. Будущие работодатели принимают участие в разработке учебных программ и предоставляют места для отработки практических навыков у студентов.