Урал. Нижний Тагил. Юбилей

Фото: Павел Ворожцов

300 лет исполняется Нижнему Тагилу в этом году. Юбилей солидный, и жители второго по величине города Свердловской области намерены отметить его с размахом. Подготовкой к празднованию исторической даты тагильчане занимаются уже три года, в инфраструктуру города вкладываются миллиарды рублей. Что уже сделано, а что пока на подходе, «Облгазета» узнала у главы города Владислава Пинаева.

Мост, стела и дворец

– Владислав Юрьевич, в Нижнем Тагиле реализуется много юбилейных проектов, но всё внимание уральцев сейчас приковано к мосту через городской пруд. Самый масштабный проект и самый дорогой. Получится ли к празднику его открыть?

– Мостовой переход через Нижнетагильский пруд – давняя мечта наших жителей и действительно самый крупный проект к 300-летию города. Его стоимость достигла отметки в 4,3 млрд рублей. Подрядчику поставлена задача завершить строительные работы к концу июля, а 13 августа, в день празднования юбилея, торжественно его открыть. Задача трудная, по смете строителям нужно освоить 2 млрд рублей – это большие деньги. Графики работ скорректированы, пока всё идёт по плану. Сам мост фактически уже готов, сейчас необходимо сделать подъездные пути – порядка пяти километров, в том числе клеверную развязку на въезде в город. Надеемся, что всё получится.

– Ещё один крупный проект – реконструкция Привокзальной площади, где вы планируете установить стелу «Город трудовой доблести». Появится ли она в срок?

– К 13 августа должны всё сделать. Реконструкция площади обойдётся в 400 млн рублей. Приведём в порядок всю территорию, вернём туда парковки, где будет останавливаться общественный транспорт. Мы уже выкупили часть зданий, несколько земельных участков у собственников и договорились с предпринимателями, чтобы они убрали нестационарные торговые объекты и рекламные конструкции с площади. Всем всё компенсировали – кому финансово, кому другими участками. Площадь должна быть максимально просторной, чтобы стела «Город трудовой доблести» просматривалась со всех сторон. Проект её готов. Как вы помните, почётное звание «Город трудовой доблести» Нижний Тагил получил вместе с Екатеринбургом в 2020 году. В администрации Президента РФ согласовали, что стела появится у нас к 300-летию города.

– Ещё есть крупные проекты, которые волнуют вас особенно?

– Конечно. Это капитальный ремонт городского дворца детского и юношеского творчества, где занимается несколько тысяч наших детей. Здание Дворца начали строить в 1975 году, закончили методом комсомольской народной стройки в 1988 году. С тех пор капремонта в нём не было. Недавно при поддержке правительства Свердловской области нам удалось решить эту проблему, ремонт начался. Строители ужаснулись, в каком состоянии находится здание, особенно кровля и стены. Сейчас на всех трёх этажах, в залах и кабинетах завершились демонтажные работы. Рабочие активно занимаются оштукатуриванием и шпаклевкой стен. На некоторых этажах приступили к полировке пола. Идёт прокладка инженерных сетей, монтаж механических устройств сцены. Кровля процентов на 50 уже закрыта основным материалом – мембраной, продолжается укладка утеплителя. Капремонт дворца обойдётся в 366,3 млн рублей, к юбилею хотим завершить работы.

И ещё один проект – это реконструкция молодёжного театра на Вагонке. Там здание 1937 года постройки, это бывший кинотеатр. Жители и театральная труппа давно просили отремонтировать помещения, к маю подрядчик зайдёт на объект. Реконструкция рассчитана на два года, стоимость – 296 млн рублей. Будут комфортные гримёрные, зрительный зал и многое другое. Всё пространство учреждения преобразится, делаем реконструкцию в рамках нацпроекта «Культура».

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Трамваи, дороги и кампус

– К юбилею в Нижнем Тагиле заметно похорошела улично-дорожная сеть. Знаем, что город участвует в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как оцениваете результат?

– Данный нацпроект – это реально большие возможности для территорий. Почти 70 дорог мы уже сделали. Сейчас в черте города остались небольшие по протяжённости дороги, но более дорогостоящие. Планируем вложить в улично-дорожную сеть ещё 606 млн рублей, это федеральные средства. Продолжим восстанавливать тротуары. Два года назад мы приняли муниципальную программу и стали ежегодно закладывать в бюджет по 50 млн рублей именно на ремонт тротуаров. На этот год средства предусмотрены. Составлен перечень участков, где тротуары разрушены или их вообще нет, но они очень нужны. Также мы обратили внимание на подходы к социальным учреждениям: уже ликвидировали множество ям, но проблемные участки ещё остались.

– Видим, что потихоньку идёт обновление и общественного транспорта в городе. Новые трамваи у вас появились…

– Да, мы приобрели три новых низкопольных трамвая марки 71–415 от «Уралтрансмаша». Возможно, к юбилею купим и ретро-трамвай. По трамвайному парку хорошие подвижки у нас, 43 вагона сейчас на ходу. Есть необходимость в капитальном ремонте трамвайного депо, но эту проблему мы в перспективе решим. Также город закупил 17 новых низкопольных автобусов. Сейчас в городе идёт настройка ИТС (интеллектуальной транспортной системы – Прим. авт.), все единицы общественного транспорта туда заносятся, и в ближайшее время диспетчеры с помощью неё смогут отслеживать онлайн, где и какой транспорт движется, делает ли он остановки в нужных местах, идёт ли он по графику и так далее. Трамвайный парк – в муниципальной собственности города, и повлиять на его работу мы можем. А вот с автобусами сложнее: у нас три основных перевозчика и все они – частники. Но понимание, что ИТС внедрять надо, у них есть. Тем более, что требования к работе прописаны в их контрактах.

– Комфорту города также способствуют благоустроенные общественные и дворовые территории. Что можете сказать об этом?

– Ежегодно сдаём по нескольку обновлённых парков-скверов и дворов, пока это у нас получается. К юбилею города решили провести реконструкцию Парка Металлургов в Тагилстроевском районе. Жители давно просили об этом. Будем восстанавливать входную группу, фонтан, делать зоны отдыха, спортплощадки и скейт-парк. Работы скоро начнутся. Также в этом году мы продолжаем благоустройство Пихтовых гор и Ленинградского проспекта.

– Мы слышали, в Нижнем Тагиле хотят построить кампус для студентов. Правда ли это?

– Мысли такие есть, но это долгосрочная перспектива. Кампус нам действительно нужен, филиалы вузов у нас востребованы, но это десятки миллиардов рублей. Нужно ещё с промышленными предприятиями обсудить, куда после учёбы пойдут молодые кадры, какие специальности необходимы. Ректоры уральских вузов знают о нашей задумке, поддерживают её. Но давайте поговорим об этом более подробно в 2023 году. Сейчас все силы брошены на строительство объектов Универсиады в Екатеринбурге, в том числе студенческого городка.

Заводы, воздух и дно

– Нельзя не отметить, что в этом году Нижний Тагил принял рекордный для себя бюджет – 19,3 миллиарда рублей. С такими деньгами можно праздновать юбилей на широкую ногу!

– Да, это действительно рекордная сумма. Ещё в 2018 году он составлял 13 с небольшим миллиардов. К концу этого года планируем выйти на цифру в 20 млрд. Тем не менее нужно понимать, что собственных доходов у нас только 4,5 млрд. Всё остальное – это участие города в федеральных программах и национальных проектах, поддержка губернатора и правительства Свердловской области, вклад градообразующих предприятий. Большую роль в экономике города играет трёхстороннее соглашение между правительством региона, администрацией Нижнего Тагила и ЕВРАЗом. Большинство крупных проектов, в том числе мостовой переход через наш пруд, сегодня реализуется в рамках этого документа. Также подписано соглашение с Уралвагонзаводом. Он уже вкладывает средства в Дзержинский район, в частности, в ремонт коммунальных сетей, которые там сильно изношены. И отопительный сезон мы, слава богу, начинаем вовремя. Вообще заводы – наша сила и гордость, наша опора. Сейчас мы нацелились на ремонт наших медицинских учреждений – больниц и поликлиник. Есть острая потребность в этом, и градообразующие предприятия это понимают.

– Кстати, о заводах. В конце прошлого года стало известно, что Правительство РФ исключило Нижний Тагил из списка городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха. Предприятия начали работать чище?

– Город действительно исключили из данного списка, так как все метеостанции на территории показали снижение вредных выбросов в атмосферу минимум на 5 процентов. Сейчас поставлена задача к 2024 году снизить уровень загрязнения на 20 процентов. Тагильские предприятия делают всё возможное для этого. К примеру, идёт большая модернизация производства на ЕВРАЗе, уже работают современные домны, которые сейчас используются на производствах в Австрии, Германии, США. Говоря об экологии, я всегда привожу один пример – 1986 год, когда в Нижнем Тагиле был разноцветный снег. Сейчас он есть? Нет. Другое дело, люди привыкли к стереотипу, что Нижний Тагил – это всегда дым, грязь и прочее. Да, у нас не самый чистый воздух. Но мы не Европа. На Урале исторически сложилось, что населённые пункты формировались вокруг заводов. Промышленность – наша ведущая отрасль, и нам с ней жить. Можно, конечно, всё позакрывать и оставить без работы тысячи людей, но тогда и Урала не будет. Кстати, в Европе и США вся металлургия живёт точно так же.

– У всех на слуху экологический проект по реабилитации Черноисточинского водохранилища. В юбилейный год что по нему будет сделано?

– Мы уже выполнили капремонт гидроузла в посёлке, восстановили донный спуск, сделали берегоукрепление. Пошло движение воды, иловые отложения начали уходить вниз по течению. Сделан и проходит госэкспертизу проект станции водоподготовки «Южная». Хотим попасть в федеральную программу «Чистая вода», стоимость проекта – 5 млрд рублей. В этом году начнется очистка дна Черноисточинского пруда от донных отложений. Площадка для складирования ила готова. Приобретён земснаряд, который будет чистить дно, причём круглосуточно. Заодно купили военный буксир, чтобы двигать этот снаряд по водохранилищу.

Владислав Пинаев: – Что для меня 300-летие Нижнего Тагила? Одним словом не скажу. Я просто искренне люблю этот город. И очень хочу, чтобы всё в нём было хорошо. Я всю жизнь живу на Урале, видел разные города. Но такого, как Нижний Тагил, нет. Это особенное место, и так, наверное, сложилось исторически. Сегодня это единственный город, где выпускают танки. Наш новейший танк на платформе «Армата» знают во всём мире. И половина танков в годы Великой Отечественной войны была выпущена именно в Нижнем Тагиле. А наши металлурги? Это особая плеяда. Таких людей, сильных телом и духом, нет нигде. Наш город негласно называют «Путинградом», носить имя президента – это почётно. Я продолжать могу долго. Самое главное сейчас – реализовать к юбилею всё, что задумали. Я этого очень хочу.

Нижний Тагил намерен праздновать юбилей два дня – 12 и 13 августа. В планах: лазерное шоу на Лисьей горе, фестиваль салютов, видеомаппинг (3D-проекции на городские здания и достопримечательности), развлекательные программы для детей, концертные программы с участием российских артистов. Какие коллективы приедут в город, ещё решается. Пока своё участие подтвердила группа «НА-НА». Главное, чтобы эпидситуация с коронавирусом стабилизировалась, говорят в администрации города.

Сюрприз к юбилею Нижнего Тагила уже преподнёс… городской пруд. Его дно обследовали водолазы и обнаружили там несколько затонувших барж и лодок, а также бронированный десантный катер с аккумулятором 1943 года выпуска. Его, кстати, уже подняли и передали местной спасательной станции. А якорь можно увидеть в приёмной Владислава Пинаева. Как этот катер оказался на дне – загадка, говорит глава.

Уже сделано к юбилею города: капитально отремонтированы 357 многоквартирных домов, благоустроены 46 дворовых и 13 общественных территорий;

отремонтированы 68 дорог и тротуары на 70 улицах;

построена новая школа на 1200 мест, капитально отремонтированы школы №№ 56,72,85, 12, сейчас идёт капремонт в школах №24 и №23;

построены три новых детских сада с ясельными группами, до 2024 года будут построено ещё пять;

открыта вторая очередь городской набережной «Тагильская лагуна»;

выполнена реконструкция мемориала на центральном кладбище;

построен новый стадион в школе №13, идёт строительство стадиона у школ №9 и №35;

реконструирован мост по улице Красноармейской, продолжается ремонт моста по улице Циолковского;

установлен новый въездной знак «Город трудовой доблести», и пр.