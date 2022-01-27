Флаг Свердловской области подняли на Южном полюсе холода.

Эту фотографию Денис Логунов сделал с квадрокоптера. Его лицо закрывает защитная маска: сейчас на станции «Восток» средняя температура ниже -40 °C. Фото: Денис Логунов

Полярник из Екатеринбурга Денис ЛОГУНОВ доставил флаг региона на станцию «Восток» в Антарктиде. Здесь, на высоте 3 700 метров, находится самое холодное место не только Южного полушария, но и всей Земли: 21 июля 1983 года температура воздуха на станции опустилась до –89,2 °C.

Так далеко от уральской столицы официальный символ Свердловской области ещё никогда не водружали — по прямой расстояние до «Востока» составляет более 15 тысяч километров. Денис Логунов взял с собой флаг региона, когда отправился на Южный континент в составе 67-й Российской антарктической экспедиции на ледоколе «Академик Фёдоров».

Этим он решил поддержать открытие в Верхней Пышме планетария и музея космоса, а также показать человеческий и научный потенциал Среднего Урала: в одно время с полярником в Антарктиду отправились участники поискового отряда метеоритной экспедиции УрФУ под руководством Александра Пастуховича. Оттуда они вернулись с фрагментом космического вещества массой 125 граммов. Об этом «ОГ» писала на прошлой неделе в № от 22.01.2022.

На Южный континент Денис Логунов прибыл в конце декабря, там ему предстоит провести целый год в качестве радиста. Полутораметровый флаг полярник довёз без происшествий, хотя в пути случались сильные штормы. Перед окончанием экспедиции он поставит на полотнище почтовый штемпель «Востока» и после возвращения в Екатеринбург передаст флаг в свердловское правительство.

Над станцией уралец поднял его в январе после того, как прошёл акклиматизацию к экстремальным условиям. Несмотря на многолетний опыт в альпинизме и прыжках с парашютом, его организм тяжело воспринял суровый климат ледяной пустыни из-за горной болезни.

- Состояние было жуткое. Бывалые полярники говорят, что это нормально, у первоходов всегда так. Сильная слабость, голова раскалывалась и не соображала ничего. Тошнота, не хватало кислорода: чуть быстрее идёшь - головокружение. Поэтому первые десять дней передвигались по станции медленно и маленькими шажками. Я к вечеру начинал чувствовать себя лучше, возможно, это эффект от того, что разок лежал под кислородом и получил укол с таблетками. Может, просто сам молодец. Но геройствовать нельзя, нужно быть осторожным, иначе можно надорвать организм и потом очень долго восстанавливаться. Горная болезнь - это не шутка: из-за проблем со здоровьем в нашей экспедиции уже списали одного участника, - сообщил «ОГ» Денис Логунов.

Сейчас он чувствует себя хорошо и занимается настройкой сотовой связи на станции — собирает радиооборудование и паяет разъёмы питания для аппаратуры. А в свободное от работы время уралец ведёт дневник о быте полярников и исследует окрестности с помощью квадрокоптера. Правда, этому порой мешают обжигающий ветер и сильные морозы: хотя сейчас в Антарктиде царит лето, температура воздуха вокруг «Востока» днём составляет -33 °C, а ночью -42 °C.

Кстати Весной 2014 года флаг Свердловской области установили на Северном полюсе. Сделала это 16-летняя тагильчанка Ксения Герман, одна из членов Седьмой молодёжной арктической экспедиции. В ней приняли участие бывший Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Павел Астахов, семь подростков из разных регионов страны и два опытных путешественника – Матвей Шпаро и Борис Смолин. Поход на лыжах от российской дрейфующей станции «Барнео» до крайней точки занял у них восемь дней, по ледовым торосам полярники преодолели 180 километров.