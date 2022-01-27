Кабмин России проиндексировал федеральные социальные пособия на 8,4 %

Размер маткапитала на второго и последующих детей вырастет до 693,1 тыс. рублей. Фото: Павел Ворожцов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об индексации федеральных социальных пособий на 8,4 %. Выплаты увеличены, в частности, для ветеранов, инвалидов и семей с детьми.

Как говорится на сайте кабмина, индексация коснётся выплат для Героев России, граждан, пострадавших на производстве, чернобыльцев, инвалидов и ветеранов. Также на 8,4 % увеличатся единовременное пособие при рождении ребёнка, выплата при передаче ребёнка на воспитание в семью и ежемесячное пособие по уходу за ребёнком.

Кроме того, размер материнского капитала за первого ребёнка вырастет больше чем на 40 тыс. рублей — с 483,9 тыс. рублей до 524,5 тыс. рублей, а размер маткапитала на второго и последующих детей — до 693,1 тыс. рублей.

Выплаты будут проиндексированы с 1 февраля 2022 года. Напомним, 26 января Совет Федерации РФ одобрил поправки, предполагающие индексацию пенсий выше уровня инфляции. Страховая пенсия с 1 января 2022 года увеличится на 8,6 %.