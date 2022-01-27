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27 января 2022, 20:25

Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина празднует день рождения

Людмила Бабушкина

Людмилу Бабушкину по телефону поздравил глава региона Евгений Куйвашев, полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Фото: Павел Ворожцов

Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Валентиновна Бабушкина принимает сегодня, 27 января, поздравления с днём рождения.

Людмила Бабушкина родилась в Дзержинске Горьковской области. Карьера Людмилы Валентиновны началась на Режевском химзаводе. С 1991 года работала в Пенсионном фонде России, с 1997 года стала заместителем управляющего Отделением ПФР России по Свердловской области. В 2000 году впервые была избрана депутатом Палаты представителей Законодательного собрания от Богдановичского одномандатного округа. Последние 18 лет работает в областном парламенте на руководящих должностях: сначала она была заместителем председателя Палаты представителей, затем исполняющим обязанности председателя и председателем Палаты представителей. В декабре 2011 года была избрана председателем Законодательного собрания Свердловской области.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе регионального парламента, Людмилу Бабушкину по телефону поздравил глава региона Евгений Куйвашев, полпред президента в УрФО Владимир Якушев. В этот день Людмила Валентиновна также получила много поздравительных телеграмм. Среди них — от главы Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Поздравление поступило и от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, а также от глав муниципальных образований, руководителей предприятий, общественников. 

В Заксобрании отметили, что поздравить лично хотели многие, но в здании парламента действуют строгие ограничения из-за коронавируса, из-за чего встречи в очном формате запрещены. Несмотря на это, кабинет Людмилы Валентиновны сегодня весь украшен цветами! 

Коллектив "Областной газеты" присоединяется ко всем поздравлениям! Желает крепкого здоровья и новых успехов Людмиле Валентиновне.

Областная газета Свердловской области

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