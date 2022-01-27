Свердловские школы переведут на "ступенчатое" расписание из-за COVID-19

Министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов провёл внеочередную встречу с руководителями образовательных учреждений, на которой обсуждались меры по предотвращению распространения коронавируса. Одной из таких мер, которые планируют ввести в школах, станет "ступенчатое" расписание.
Напомним, вчера вице-премьер Татьяна Голикова призвала регионы России утвердить такие графики работы школ и детсадов, которые позволят ограничить распространение ковида.
В ходе встречи с руководителями образовательных учреждений Юрий Биктуганов назвал следующие меры по борьбе с коронавирусом в школах и гимназиях:
- "ступенчатое" начало занятий и разобщение обучающихся на переменах,
- измерение температуры и проверка масок на входе в школу,
- проведение дезинфекции и соблюдение масочного режима в школьных столовых.
Также министр отметил, что для контроля за соблюдением противоэпидемических мер можно привлекать родителей. В случае заболевания ученика или педагога весь класс должен быть переведён на дистанционное обучение, а родители должны будут контролировать самоизоляцию детей.
Аналогичные противоэпидемические меры распространяются также на колледжи, техникумы и вузы, сообщается на сайте минобразования Свердловской области.
Напомним, что на Среднем Урале за последние сутки зарегистрировали 1 896 новых пациентов с коронавирусом. Из них 986 случаев выявлены в Екатеринбурге.
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