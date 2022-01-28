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Общество
28 января 2022, 11:58

Из Бельгии на Урал прибыли цыплята общей стоимостью 60 млн рублей

цыплята

После завершения всех видов госконтроля суточные цыплята отправились в свой новый дом. Фото: Александр Зайцев

В екатеринбургский аэропорт Кольцово из Льежа (Бельгия) доставлены 1,5 тонны живого груза. Речь идёт о 30 тысячах суточных цыплят.

Стоимость груза оценивается почти в 60 миллионов рублей. По данным пресс-службы Уральского таможенного управления, цыплята пород декалб уайт и хайсекс браун приобретены одной из крупных птицефабрик региона в Институте селекции животных во Франции для разведения.

Отмечается, что на протяжении шестичасового перелёта на борту самолёта поддерживалась необходимая температура и влажность. После завершения всех видов госконтроля суточные цыплята отправились в свой новый дом.

Фото: пресс-служба УТУ

"Таможенники оформляют суточных цыплят несколько раз в году. Благодаря регулярному обновлению племенного стада наши сограждане имеют возможность покупать не просто свежие, но и максимально полезные яйца", — отметил начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.

Фото: пресс-служба УТУ

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбург прилетели 200 племенных хряков из Дании.

Областная газета Свердловской области

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