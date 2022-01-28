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Общество
28 января 2022, 13:41

Ещё две ледовые переправы открылись на Среднем Урале

ледовая переправа

Всего на Среднем Урале теперь функционирует 15 переправ. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

На севере Свердловской области появились ещё две ледовые переправы. Обе расположены в Сосьвинском ГО.

Ледовые переправы открылись на реке Ляле у деревни Денисова и на реке Сосьве у села Романова. Их грузоподъёмность составляет 15 тонн, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Добавим, 26 января сообщалось о четырёх новых переправах. Они начали действовать в Слободо-Туринском, Таборинском МР, Гаринском ГО и Алапаевском МО.

Всего на Среднем Урале теперь функционирует 15 переправ. Они используются для жизнеобеспечения и для доставки своих грузов предприятиями.

Свердловчанам напоминают, что выезд на лёд в несанкционированных местах опасен для жизни.

Областная газета Свердловской области

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