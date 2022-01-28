В Екатеринбурге ледовый городок на площади 1905 года возьмут штурмом

Ледовый городок на площади 1905 года должны были закрыть в середине января. Фото: Павел Ворожцов

В ближайшие выходные главный ледовый городок Екатеринбурга будут штурмовать художники и ледолазы. Мероприятия с их участием станут ярким завершением работы праздничной площадки.

Традиционный фестиваль "Ледовый штурм" стартует 29 января с конкурса "Ледовые граффити" на тему русских народных сказок. Участие примут художники из 14 стран, в том числе из России, Эквадора, Болгарии, Китая, Намибии, Египта, Камеруна. Они напишут свои картины на льду. Награждение победителей пройдёт в воскресенье.

В тот же день состоятся старты ледолазов для профессионалов и любителей. Опытные спортсмены примут участие в открытом чемпионате Екатеринбурга, а любители (женщины и мужчины от 16 лет) поборются за призы молодёжного клуба РГО "Уральский следопыт", сообщает пресс-служба горадминистрации. После всех мероприятий ледовый городок закроют.

Напомним, главную новогоднюю площадку уральской столицы должны были закрыть ещё две недели назад. Однако из-за её популярности градоначальник Алексей Орлов принял решение продлить работу городка.

Добавим, за первые 10 дней 2022 года городок посетили 600 тысяч человек, а это почти половина населения города.