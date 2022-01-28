Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6 процента

С инициативой увеличения размера индексации пенсии выступил сам Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6 % с 1 января 2022 года. В среднем прибавка к пенсии по стране составит около 1,5 тысячи рублей.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Как сообщала "ОГ" ранее, после индексации средний размер страховой пенсии для неработающих пожилых граждан составит 18 984 рубля.

Проиндексированные пенсии придут россиянам только в феврале вместе с компенсацией за январь. Повышение пенсии коснётся почти 31 млн граждан пенсионного возраста.

Напомним, что с инициативой увеличения размера индексации пенсии выступил президент России Владимир Путин. По его же поручению премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 27 января постановление об индексации федеральных социальных пособий на 8,4 %. Выплаты увеличены, в частности, для ветеранов, инвалидов и семей с детьми.