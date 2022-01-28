Алексей Шмыков проверил социально-экономическое развитие Дегтярска

Алексей Шмыков передал ключи переселенцам. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков посетил Дегтярск. Он оценил социально-экономическое развитие города.

В Дегтярске сдали дом для переселенцев из аварийного жилья. Ключи от новых квартир получили 50 человек. Они проживали в домах, которые признали непригодными для жизни. Ещё 4 квартиры передали льготникам. Алексей Шмыков принял участие в церемонии вручения ключей.

"Новостройка была возведена в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах". Благодаря национальному проекту "Жильё и городская среда" до 2024 года в Свердловской области планируется переселить более 19 тысяч человек и ликвидировать 352,7 тысячи квадратных метров аварийного жилья", — сообщили в департаменте информполитики региона.

Алексей Шмыков также посетил с рабочим визитом производство компании "РЭЙ", где работает 55 человек. Из них 43 — это швеи. В 2022 году здание фабрики расширится почти вдвое за счёт пристроя. Это позволит принять на работу ещё более 40 специалистов. В планах строительство нового современного производства, где смогут работать 400 человек.

Алексей Шмыков побывал на ЗАО "Уралтехфильтр-инжиниринг", где выпускают продукцию для нефтегазовой и химической промышленности. На предприятии работают 145 человек. В 2018 году производство получило льготный заём Фонда развития промышленности на модернизацию и расширение производства — 60 миллионов рублей. Средства пошли на приобретение и введение в эксплуатацию нового оборудования. Это позволит более чем в 1,5 раза увеличить объём выпуска продукции по сравнению с 2017 годом.

Напомним, в 2019 году открылся новый производственный корпус компании "Уралтехфильтр-Инжиниринг".