Лотерейный мультимиллионер из Екатеринбурга рассказал, на что тратит выигрыш

Семья победителя знакома с гослотереями уже много лет. Фото: пресс-служба "Столото"

Водитель из Екатеринбурга Николай, выигравший в лотерею 500 млн рублей, рассказал, на что тратит деньги. Посчастливилось ему в новогоднем тираже "Русского лото" в 2019 году.

Как стало известно, благодаря полученным средствам Николай распрощался с кредитами, купил жильё, помогает близким, путешествует с женой и живет в своё удовольствие. По данным пресс-службы "Столото", на сегодняшний день мужчина является рекордсменом по сумме лотерейного выигрыша в Свердловской области.

Ранее "Областная газета" писала, что семья победителя знакома с гослотереями уже много лет. Билеты были даже на свадьбе супругов. О выигрыше Николай узнал спустя несколько дней после розыгрыша.

"Я проверил результаты тиража и не поверил в сумму, которая появилась на экране. Перепроверял несколько раз. Потом нашёл запись трансляции тиража и стал смотреть, какие из чисел есть в моём билете. Когда увидел в бегущей строке номер своего билета, сомнений уже не оставалось", — отмечал счастливчик.

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