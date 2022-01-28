Темы дня

Общество
28 января 2022, 18:30

Лотерейный мультимиллионер из Екатеринбурга рассказал, на что тратит выигрыш

победитель лотереи

Семья победителя знакома с гослотереями уже много лет. Фото: пресс-служба "Столото"

Водитель из Екатеринбурга Николай, выигравший в лотерею 500 млн рублей, рассказал, на что тратит деньги. Посчастливилось ему в новогоднем тираже "Русского лото" в 2019 году.

Как стало известно, благодаря полученным средствам Николай распрощался с кредитами, купил жильё, помогает близким, путешествует с женой и живет в своё удовольствие. По данным пресс-службы "Столото", на сегодняшний день мужчина является рекордсменом по сумме лотерейного выигрыша в Свердловской области.

Ранее "Областная газета" писала, что семья победителя знакома с гослотереями уже много лет. Билеты были даже на свадьбе супругов. О выигрыше Николай узнал спустя несколько дней после розыгрыша.

"Я проверил результаты тиража и не поверил в сумму, которая появилась на экране. Перепроверял несколько раз. Потом нашёл запись трансляции тиража и стал смотреть, какие из чисел есть в моём билете. Когда увидел в бегущей строке номер своего билета, сомнений уже не оставалось", — отмечал счастливчик.

Читайте также:

Свердловчане выиграли 67 млн рублей в новогодней лотерее.

Житель Серова выиграл в лотерею 11 млн рублей.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.01.2022, 18:30 / Общество
Лотерейный мультимиллионер из Екатеринбурга рассказал, на что тратит выигрыш
28.01.2022, 18:01 / Общество
Центр им. Гамалеи получит почти 306 млн рублей на исследование вакцины от COVID-19 для детей
28.01.2022, 17:11 / Общество
В Реже при обезвреживании снаряда погиб человек
28.01.2022, 16:53 / Общество
В Свердловской области нарушителей ПДД будут ловить круглосуточно
28.01.2022, 16:37 / Общество
На рекультивацию свалок в Екатеринбурге и Арамиле выделят почти полмиллиарда рублей