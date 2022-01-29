Увеличение маткапитала и пожизненное заключение для педофилов: какие законы вступят в силу в феврале

Пять законов вступят в силу с 1 февраля, ещё два — с 8-го числа. Фото: Галина Соловьёва

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступают в силу в феврале. Нововведения затронут в том числе материнский капитал.

Эту тему Вячеслав Володин особо отметил в своём Telegram-канале. Он заявил, что эта мера государственной поддержки востребована. С начала её действия (1 января 2007 года) выдано 11,6 миллионов сертификатов. В текущем году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 миллиона семей.

"Маткапитал будет проиндексирован не по прогнозной, а по фактической инфляции — на 8,4 %. Его размер на первого ребёнка составит 524,5 тысячи рублей, на второго — до 693,1 тысячи рублей", — говорится в сообщении.

С 1 февраля заработает и закон, защищающий прожиточный минимум от взыскания. Должники смогут подать в службу судебных приставов заявление с реквизитами банковского счёта, где должны сохранить минимальный доход.

"Что бы ни произошло, люди не должны оставаться без средств к существованию", — считает председатель Госдумы.

В первый день февраля в силу также вступят следующие законы:

штрафы за отсутствие систем контроля за выбросами загрязнений,

защита граждан при покупке квартиры,

изменения в законодательстве о паевых инвестиционных фондах.

Кроме того, с 8 февраля начнёт действовать закон о пожизненном заключении для педофилов. Соответствующий законопроект в середине января Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях. Теперь рецидивистам будет грозить пожизненное тюремное заключение. В тот же день увеличатся суммы штрафов за немаркированные табак и алкоголь — до 500 тысяч рублей для юрлиц.