Верхняя Пышма и французский Агилькур установили побратимские связи

Верхнюю Пышму и Агилькур объединяет история. Фото: департамент информполитики региона

Верхняя Пышма нашла город-побратим во Франции. Речь идёт об Агилькуре, который уральцы освобождали во время Первой мировой войны.

Соглашение об установлении побратимских связей подписано сегодня, 29 января. Документ скрепил договорённости двух муниципалитетов развивать дружеские отношения, сотрудничать в сфере экологии, сельского хозяйства, образования, науки, культуры, спорта и туризма, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Вы могли не знать! В годы Первой мировой войны в составе 3-й бригады Русского экспедиционного корпуса, участвовавшего в боевых действиях на территории Франции, были уроженцы Верхней Пышмы. Они вместе с другими российскими солдатами погибли при освобождении Агилькура. В 2017 году их останки на высоте Мон-Спен обнаружил историк-энтузиаст, президент Фонда русско-французских отношений Пьер Малиновский.

"Когда мы впервые получили информацию о намерении муниципалитета Агилькур установить побратимские отношения с Верхней Пышмой, мы были удивлены. Если посмотреть на карту, нас разделяют несколько тысяч километров. Но благодаря нашим французским друзьям обратили внимание на нашу общую историю, вспомнили о наших земляках, которые плечом к плечу на территории Франции сражались против общего врага", — отметил представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

По словам мэра Агилькура Жерара Прево, побратимство укрепит братские чувства между народами, позволит отдать дань памяти погибшим за Францию россиянам, станет залогом будущего в мире, где нарастают противоречия.

На высоте Мон-Спен установлен монумент памяти воинов Русского экспедиционного корпуса, сражавшегося во Франции в 1916–1918 годах. Стела выполнена из уральского гранита.