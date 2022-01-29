Рассказываем и показываем, как художники штурмовали главный ледовый городок Екатеринбурга

Тема русских сказок пришлась по вкусу иностранным студентам. Фото: Павел Ворожцов

В главном ледовом городке Екатеринбурга стартовал традиционный фестиваль "Ледовый штурм". Сегодня праздничную площадку "атаковали" художники.

В конкурсе граффити участвовали любители и профессионалы. Свои картины на тему русских сказок они писали прямо на льду. На мероприятии побывал фотокорреспондент "Областной газеты".

Как рассказал представителю "ОГ" координатор молодёжного клуба Русского географического общества "Уральский следопыт" Михаил Семёнов, на площадке собрались учащиеся художественных школ города, иностранные студенты (представители 15 стран) и профессиональные граффитисты.

Фото: Павел Ворожцов

"На самом деле это трудно — рисовать на льду. Холодно, и руки мёрзнут", — отметил наш собеседник. Он уточнил, что компетентное жюри оценит все представленные работы. Лучших наградят завтра.

Фото: Павел Ворожцов

По словам преподавателя гимназии "Арт-Этюд" Надежды Чащиной, юные художники ежегодно участвуют в этом мероприятии. Сначала они готовят эскизы на заданную тему, а потом воплощают их в жизнь. В этот раз рисовать на льду пришли 20 ребят.

Фото: Павел Ворожцов

Студенты из Марокко и Египта, которые обучаются в столице Урала, решили нарисовать репку. Для них это своеобразный урок, хорошая возможность их культурно адаптировать, считают их преподаватели.

"Репка" идёт по программе. Мы изучаем русские народные сказки: "Репку", "Три медведя", "Машу и медведя". Они выбрали репку", — уточнила нам преподаватель русского и иностранного языка в УрГУ Надежда Лазукина.

Фото: Павел Ворожцов

Мы также побеседовали с Кристиной Павловой из Болгарии. Студентка УрГПУ рассказала, что она вместе с ребятами из Камеруна, Китая, Таджикистана и Намибии решила изобразить сцену из сказки "Колобок".

"Выбор на неё пал, потому что знали только её из русских сказок", — уточнила она.

Фото: Павел Ворожцов

Профессиональный художник Василий поведал, что он с командой нарисует Кощея, у которого в заложницах Василиса Прекрасная. Не обойдётся и без героя, который будет спасать красавицу.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Добавим, 30 января состоятся старты ледолазов для профессионалов и любителей. Опытные спортсмены примут участие в открытом чемпионате Екатеринбурга, а любители (женщины и мужчины от 16 лет) поборются за призы молодёжного клуба РГО "Уральский следопыт". После всех мероприятий ледовый городок закроют.