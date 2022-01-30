Правительство выделило Свердловской области 100 млн на строительство спортивных залов и площадок

Деньги направят на строительство спортивных площадок. Фото: Владимир Мартьянов

Правительство России выделило регионам средства на строительство спортивных залов и площадок. Свердловская область получит 100 млн рублей.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно размещено на сайте кабмина.

Работа ведётся в рамках нового федерального проекта "Бизнес-спринт", который входит в государственную программу "Развитие физической культуры и спорта". Ассигнации распределены на два года. В 2022 году регион получит 20 млн рублей, в 2023 — ещё 80 млн рублей.

"Здоровье и благополучие людей — это одна из национальных целей развития, поставленных Президентом. Для её достижения важно, чтобы каждый житель имел возможность тренироваться недалеко от дома", — цитирует Михаила Мишустина пресс-служба правительства.