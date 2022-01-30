Темы дня

Общество
30 января 2022, 14:56

Правительство выделило Свердловской области 100 млн на строительство спортивных залов и площадок

Мужчина на тренировочной площадке

Деньги направят на строительство спортивных площадок. Фото: Владимир Мартьянов

Правительство России выделило регионам средства на строительство спортивных залов и площадок. Свердловская область получит 100 млн рублей.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно размещено на сайте кабмина.

Работа ведётся в рамках нового федерального проекта "Бизнес-спринт", который входит в государственную программу "Развитие физической культуры и спорта". Ассигнации распределены на два года. В 2022 году регион получит 20 млн рублей, в 2023 — ещё 80 млн рублей.

"Здоровье и благополучие людей — это одна из национальных целей развития, поставленных Президентом. Для её достижения важно, чтобы каждый житель имел возможность тренироваться недалеко от дома", — цитирует Михаила Мишустина пресс-служба правительства.

Фото: скрин документа

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.01.2022, 16:48 / Общество
В Свердловской области российский многоцелевой самолёт "Байкал" совершил первый полёт
30.01.2022, 16:25 / Общество
В свердловском посёлке взяли под охрану два объекта культурного значения
30.01.2022, 15:26 / Культура
Умер народный артист РСФСР Леонид Куравлёв
30.01.2022, 14:56 / Общество
Правительство выделило Свердловской области 100 млн на строительство спортивных залов и площадок
30.01.2022, 13:58 / Общество
За сутки коронавирусом в России заболели 121 228 человек